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Конфликтом школьников из екатеринбургской гимназии заинтересовались в СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о конфликте учащихся екатеринбургской гимназии, школьника из которой избили и составили извиняться на камеру. Инцидентом заинтересовали в СК.
Огласку случившемся через средства массовой информации придал отец пострадавшего мальчика. Он прислал изданию Е1 два видео, на одном из которых, как пишет портал, школьники ставят своего сверстника на колени и заставляют извиняться, а на втором ребёнка уже избивают.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что следователи из Октябрьского района уже занялись проверкой гимназии. Они намерены разобраться в этой истории и дать ей правовую оценку.
Огласку случившемся через средства массовой информации придал отец пострадавшего мальчика. Он прислал изданию Е1 два видео, на одном из которых, как пишет портал, школьники ставят своего сверстника на колени и заставляют извиняться, а на втором ребёнка уже избивают.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что следователи из Октябрьского района уже занялись проверкой гимназии. Они намерены разобраться в этой истории и дать ей правовую оценку.
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