В Кольцово задержали пассажирку с кораллами из Дубая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В аэропорту Кольцово задержали 43-летнюю пассажирку, прилетевшую из Екатеринбурга в Дубай с кораллами из перечня организмов, находящихся под угрозой исчезновения.Как рассказали Вечерним ведомостям в Уральском таможенном управлении, кораллы, которые обнаружили в багаже у пассажирки, она собрала на берегу океана, где отдыхала, чтобы затем привезти на родину в качестве сувениров, не подозревая, что они входят в перечень видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения (СИТЕС). Перевозить их можно только со специальными сертификатами и таможенной декларацией, которых у дамы не было. Всего в её вещах нашли 12 кораллов.На путешественницу составили дела по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ – за недекларирование и несоблюдение запретов. Теперь её ждёт штраф.