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В Нижнем Тагиле бродячая собака покусала двух школьниц
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 24 декабря, примерно в 16.25 в Нижнем Тагиле в Северном посёлке возле ДК «Космос» школьниц покусала бездомная собака.
«Инцидент Нижний Тагил» сообщает, что пострадали две девочки 12 и 14 лет. У них покусаны руки. Уберечься от более серьёзных травм детям помог охранник, отогнавший собак. По словам школьниц, их было несколько, но кинулась на них только одна.
Очевидцы утверждают, что в этом районе очень много бездомных собак, и теперь, после этого случая, местные жители бояться отпускать своих детей одних.
«Инцидент Нижний Тагил» сообщает, что пострадали две девочки 12 и 14 лет. У них покусаны руки. Уберечься от более серьёзных травм детям помог охранник, отогнавший собак. По словам школьниц, их было несколько, но кинулась на них только одна.
Очевидцы утверждают, что в этом районе очень много бездомных собак, и теперь, после этого случая, местные жители бояться отпускать своих детей одних.
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