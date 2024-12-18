Возрастное ограничение 18+
В 2024 году увеличилось количество объявлений о продаже автомобилей
Фото: Вечерние ведомости
Уходящий год стал рекордным для автомобильного рынка в России: заметно увеличилось количество объявлений о продаже как новых, так и машин с пробегом. Об этом в интервью BFM.ru сообщил директор по развитию сегмента автодилеров «Авито Авто» Антон Воронов.
По данным «Авито Авто», количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом увеличилось на 35%, а в сегменте новых машин рост составил 38%. Особое внимание россияне сейчас уделяют китайским автомобилям, которые активно завоевывают рынок.
В ответ на эту тенденцию на «Авито Авто» создали отдельный раздел с предложениями новых машин от официальных дилеров. В этом разделе пользователи могут не только выбирать подходящие модели, но и сравнивать их по стоимости, характеристикам и условиям гарантии, благодаря удобной системе фильтров.
Отмечается также рост обращений потенциальных покупателей к платформам объявлений, даже если покупку они планируют совершить в салоне. Исследование «Авито Авто» показало, что 81% покупателей сначала ищут информацию о машине именно на подобных платформах перед походом в дилерский центр. Из них 74% используют «Авито Авто» как основной ресурс для выбора автомобиля. На втором месте — видеосервисы. Их выбирают 49% опрошенных. Сайты производителей и дилеров используют 29% потенциальных покупателей.
В целом эксперты «Авито Авто» уверены, что рынок движется в сторону полной цифровизации. Поэтому платформа продолжает активно развивать инструменты как для покупателей, так и для дилеров. Например, Авито Аукцион, на котором дилер может оперативно пополнить склад, выкупая авто у частного собственника, Или Селект - сервис, в котором можно выбрать машину у проверенных дилеров, менеджер Авито бесплатно сопровождает сделку: помогает с документами, организует осмотр экспертом, предоставляет отчёт Автотеки. Отдельное внимание уделяется пользовательскому опыту — добросовестные дилеры получают специальные отметки, а цены в объявлениях строго контролируются на соответствие реальным. Все эти изменения делают покупку автомобиля не только проще, но и прозрачнее.
По данным «Авито Авто», количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом увеличилось на 35%, а в сегменте новых машин рост составил 38%. Особое внимание россияне сейчас уделяют китайским автомобилям, которые активно завоевывают рынок.
В ответ на эту тенденцию на «Авито Авто» создали отдельный раздел с предложениями новых машин от официальных дилеров. В этом разделе пользователи могут не только выбирать подходящие модели, но и сравнивать их по стоимости, характеристикам и условиям гарантии, благодаря удобной системе фильтров.
Отмечается также рост обращений потенциальных покупателей к платформам объявлений, даже если покупку они планируют совершить в салоне. Исследование «Авито Авто» показало, что 81% покупателей сначала ищут информацию о машине именно на подобных платформах перед походом в дилерский центр. Из них 74% используют «Авито Авто» как основной ресурс для выбора автомобиля. На втором месте — видеосервисы. Их выбирают 49% опрошенных. Сайты производителей и дилеров используют 29% потенциальных покупателей.
«Покупатель изучает данные о модели, а затем переходит к поиску конкретных предложений. Обычно на этом этапе будущий автовладелец уже примерно понимает, какую машину он ищет и каким бюджетом располагает, поэтому ему крайне важно не просто найти автомобиль, но и сравнить предложения от разных продавцов. Сайты дилеров и производителей такой возможности не дают, поэтому многие делают выбор в пользу платформы объявлений — более 36,6 млн пользователей приходят на «Авито Авто» в месяц», — поясняет Антон Воронов.
В целом эксперты «Авито Авто» уверены, что рынок движется в сторону полной цифровизации. Поэтому платформа продолжает активно развивать инструменты как для покупателей, так и для дилеров. Например, Авито Аукцион, на котором дилер может оперативно пополнить склад, выкупая авто у частного собственника, Или Селект - сервис, в котором можно выбрать машину у проверенных дилеров, менеджер Авито бесплатно сопровождает сделку: помогает с документами, организует осмотр экспертом, предоставляет отчёт Автотеки. Отдельное внимание уделяется пользовательскому опыту — добросовестные дилеры получают специальные отметки, а цены в объявлениях строго контролируются на соответствие реальным. Все эти изменения делают покупку автомобиля не только проще, но и прозрачнее.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию