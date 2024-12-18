В 2024 году увеличилось количество объявлений о продаже автомобилей

«Покупатель изучает данные о модели, а затем переходит к поиску конкретных предложений. Обычно на этом этапе будущий автовладелец уже примерно понимает, какую машину он ищет и каким бюджетом располагает, поэтому ему крайне важно не просто найти автомобиль, но и сравнить предложения от разных продавцов. Сайты дилеров и производителей такой возможности не дают, поэтому многие делают выбор в пользу платформы объявлений — более 36,6 млн пользователей приходят на «Авито Авто» в месяц», — поясняет Антон Воронов.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию