Возрастное ограничение 18+

В 2024 году увеличилось количество объявлений о продаже автомобилей

21.18 Вторник, 24 декабря 2024
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Уходящий год стал рекордным для автомобильного рынка в России: заметно увеличилось количество объявлений о продаже как новых, так и машин с пробегом. Об этом в интервью BFM.ru сообщил директор по развитию сегмента автодилеров «Авито Авто» Антон Воронов.

По данным «Авито Авто», количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом увеличилось на 35%, а в сегменте новых машин рост составил 38%. Особое внимание россияне сейчас уделяют китайским автомобилям, которые активно завоевывают рынок.

В ответ на эту тенденцию на «Авито Авто» создали отдельный раздел с предложениями новых машин от официальных дилеров. В этом разделе пользователи могут не только выбирать подходящие модели, но и сравнивать их по стоимости, характеристикам и условиям гарантии, благодаря удобной системе фильтров.

Отмечается также рост обращений потенциальных покупателей к платформам объявлений, даже если покупку они планируют совершить в салоне. Исследование «Авито Авто» показало, что 81% покупателей сначала ищут информацию о машине именно на подобных платформах перед походом в дилерский центр. Из них 74% используют «Авито Авто» как основной ресурс для выбора автомобиля. На втором месте — видеосервисы. Их выбирают 49% опрошенных. Сайты производителей и дилеров используют 29% потенциальных покупателей.

«Покупатель изучает данные о модели, а затем переходит к поиску конкретных предложений. Обычно на этом этапе будущий автовладелец уже примерно понимает, какую машину он ищет и каким бюджетом располагает, поэтому ему крайне важно не просто найти автомобиль, но и сравнить предложения от разных продавцов. Сайты дилеров и производителей такой возможности не дают, поэтому многие делают выбор в пользу платформы объявлений — более 36,6 млн пользователей приходят на «Авито Авто» в месяц», — поясняет Антон Воронов.

В целом эксперты «Авито Авто» уверены, что рынок движется в сторону полной цифровизации. Поэтому платформа продолжает активно развивать инструменты как для покупателей, так и для дилеров. Например, Авито Аукцион, на котором дилер может оперативно пополнить склад, выкупая авто у частного собственника, Или Селект - сервис, в котором можно выбрать машину у проверенных дилеров, менеджер Авито бесплатно сопровождает сделку: помогает с документами, организует осмотр экспертом, предоставляет отчёт Автотеки. Отдельное внимание уделяется пользовательскому опыту — добросовестные дилеры получают специальные отметки, а цены в объявлениях строго контролируются на соответствие реальным. Все эти изменения делают покупку автомобиля не только проще, но и прозрачнее.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Авито стал владельцем ведущих рекламных платформ AdRiver и Soloway
18 декабря 2024
Ко Дню сотрудников доставки запустили спецпроект «Курьеры для курьеров»
17 декабря 2024
Офис компании Авито получил платиновый статус от «Forbes» и «Pridex»
16 декабря 2024
На Авито за 25 тысяч рублей продают часы с гравировкой «от губернатора Куйвашева»
17 декабря 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат из Арамили вложил свою зарплату в ремонт библиотеки, директором которой его назначили

Вечерние ведомости взяли интервью у общественника, ставшего сначала депутатом, а затем ещё и директором библиотеки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:31 Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
21:18 В 2024 году увеличилось количество объявлений о продаже автомобилей
20:38 Екатеринбурженка требовала почти 2 «ляма» от гинекологов за преждевременные роды
20:13 В Екатеринбурге не смогли разъехаться иномарка и трамвай
19:38 Одной из первых уральских экскурсий в новом году станет прогулка по Нижнему Тагилу
19:19 Владелец катера заплатит за несчастный случай на реке Реж
18:59 Вчерашний смертельный пожар был одним из 15 в Свердловской области
17:50 В минувшие выходные в Екатеринбурге проверили более тысячи иностранцев
17:05 В Кировграде после исчезновения 182 деревьев возбудили уголовное дело
16:42 В Нижних Сергах людям пришлось добивать перерасчёта за холодную воду через прокуратуру
16:33 Аналитики выяснили сколько екатеринбуржцы тратят на связанные с работой расходы
15:37 В Екатеринбурге на год продлили перекрытие на улице Вайнера
15:16 На ЕКАД водитель Skoda почувствовал себя плохо и попал под грузовик
14:28 В Екатеринбурге после «утренника» в больницу попало девять младенцев
13:48 После побега осуждённых из исправительного центра в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку
13:31 На два месяца закроют движение по улице Мраморской в Екатеринбург
12:56 В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра
12:31 Больше трети уральских шоколадок отправляется в Китай
11:14 С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском
10:51 Прокуратура проконтролирует доследственную проверку из-за обнаруженных при тушении пожара двух тел в Екатеринбурге
10:24 В «Спецавтобазе» рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Екатеринбурге
09:28 Восьмилетний мальчик угодил под машину в Камышлове
21:56 Историю с неосуществлённой выплатой премии мэру Среднеуральска могли инициировать депутаты из «Единой России»
21:35 В Екатеринбурге в пожаре погибли люди
21:19 За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания
20:41 Эксперт «Авито Услуг» напомнил бизнесменам, как нужно прощаться с уходящим годом
Все новости Свердловской области
15:31 Рассказывать о своём опыте и делиться советами будут московские компании в Клубе работодателей
14:54 Авито поддержит волонтеров, ликвидирующих последствия разлива мазута в Черном море
16:55 Красноярцев предостерегли от покупки известной марки шпрот после случаев ботулизма в Екатеринбурге
20:18 «Хочется движухи». Главные цитаты с прямой линии Путина
13:53 Депутата из «Единой России» арестовали за предложение адвокату заключить фиктивный контракт с Минобороны
16:41 Рынок рекламы в РФ восстановился, но онлайн-инвентарь пока в дефиците, считают эксперты
13:36 На Кубани нефтепродукты вынесло на берег курортной зоны после крушения танкеров
16:39 В ВС России сформируют «войска беспилотных систем»
14:33 При крушении танкеров в Керченском проливе в море вылился мазут
13:53 МЧС: все 14 человек с танкера «Волгонефть 239» эвакуированы
13:25 В РФ курьеры получают в пять раз больше, чем учителя начальных классов
12:02 Омск победил в конкурсе «Культурная столица 2026 года»
11:01 В Иркутской области начальница почты похитила деньги, сканворды и избила себя
10:46 МВД: бывший замглавы департамента Минобороны причастен к хищению 600 млн рублей
12:06 В Самаре растёт спрос на банковских сотрудников
18:37 Российские банки стали повышать ставки по ипотеке до 100%
17:32 В Тульской области врач придумывал пациентам онкологию, чтобы получать премии
15:19 В Красноярске экс-чиновник упал с 11-го этажа во время следственных действий
18:02 На Авито появился раздел с товарами от благотворительных фондов
17:43 Минпромторг: маркировка красной икры вывела из «тени» 71 производство
17:33 Доля контрафакта на российском рынке детских игрушек составила 34%
17:23 Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода
16:36 Сергей Безруков, Ксения Собчак и Сергей Бурунов выставят свои вещи на Авито
18:21 Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
17:45 Заказавшей убийство своих детей пенсионерке вынесли приговор в Красноярске
16:55 Красноярскому отцу, насмерть отравившему четверых детей «Дихлофосом», предъявили обвинение
Все новости России и мира
21:31 Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
21:18 В 2024 году увеличилось количество объявлений о продаже автомобилей
20:38 Екатеринбурженка требовала почти 2 «ляма» от гинекологов за преждевременные роды
20:13 В Екатеринбурге не смогли разъехаться иномарка и трамвай
19:38 Одной из первых уральских экскурсий в новом году станет прогулка по Нижнему Тагилу
19:19 Владелец катера заплатит за несчастный случай на реке Реж
18:59 Вчерашний смертельный пожар был одним из 15 в Свердловской области
17:50 В минувшие выходные в Екатеринбурге проверили более тысячи иностранцев
17:05 В Кировграде после исчезновения 182 деревьев возбудили уголовное дело
16:42 В Нижних Сергах людям пришлось добивать перерасчёта за холодную воду через прокуратуру
16:33 Аналитики выяснили сколько екатеринбуржцы тратят на связанные с работой расходы
15:37 В Екатеринбурге на год продлили перекрытие на улице Вайнера
15:16 На ЕКАД водитель Skoda почувствовал себя плохо и попал под грузовик
14:28 В Екатеринбурге после «утренника» в больницу попало девять младенцев
13:48 После побега осуждённых из исправительного центра в Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку
13:31 На два месяца закроют движение по улице Мраморской в Екатеринбург
12:56 В Нижнем Тагиле разыскивают троицу беглецов из исправительного центра
12:31 Больше трети уральских шоколадок отправляется в Китай
11:14 С переломом рёбер в больницу увезли пенсионера после ДТП в Каменске-Уральском
10:51 Прокуратура проконтролирует доследственную проверку из-за обнаруженных при тушении пожара двух тел в Екатеринбурге
10:24 В «Спецавтобазе» рассказали, как будут вывозить мусор в новогодние праздники в Екатеринбурге
09:28 Восьмилетний мальчик угодил под машину в Камышлове
21:56 Историю с неосуществлённой выплатой премии мэру Среднеуральска могли инициировать депутаты из «Единой России»
21:35 В Екатеринбурге в пожаре погибли люди
21:19 За почти часовую задержку оштрафована Свердловская пригородная компания
20:41 Эксперт «Авито Услуг» напомнил бизнесменам, как нужно прощаться с уходящим годом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK