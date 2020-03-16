Новости дня
13:51 | 17.03.2020
Фото: fedpress.ru
Ради трамвайной ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма сносят дома
По словам Кунгурцева, по снос пойдут дома, расположенные на улицах Фрезеровщиков и Шефской. Работы по сносу уже завершаются, но осталось здание, принадлежащее РПЦ. Вместо него будет «абсолютно новая постройка», добавляет директор управления.
Также УГМК готова выделить деньги на высадку целого гектара растений на месте вырубленных деревьев. Также до конца года рабочие установят в домах, мимо которых трамвай будет ездить в Верхнюю Пышму, новые стеклопакеты, соответствующие всем требованиям. Кроме того, возле многоэтажек рельсы положат на виброматы, что минимизировать шум от вагонов.
Напомним, что на строительство трамвайной ветки из бюджета Свердловской области выделено 1,4 миллиарда рублей.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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