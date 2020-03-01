На трамвайной ветке до Пышмы из Екатеринбурга уложили первые рельсы

18:19 | 16.03.2020

Фото: photosight.ru

Рабочие уложили первые 500 метров рельсов на трамвайной ветке из Екатеринбурга до Верхней Пышмы.



«Уже сейчас готово по 250 метров путей в оба направления, а также основание для автомобильной дороги на улице Меридианальная-2. Основное отличие этой ветки от городских линий в том, что она бесшовная. Шума будет минимум», — сообщил глава управления капитального строительства Игорь Кунгурцев.



Напомним, согласно проекту, протяженность трамвайной линии составит 5,5 км.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»