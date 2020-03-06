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10:16 | 8.03.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге Lexus насмерть сбил человека и загорелся

Сегодня утром, около 06:00, в Екатеринбурге иномарка на большой скорости сбила человека, после чего, отлетев к парковке, расположенной у здания городской прокуратуры, врезалась в столб и загорелась. В машине сгорела женщина.

Lexus двигался по улице Куйбышева со стороны улицы Белинского, при повороте налево, на улицу Розы люксембург, на большой скорости сбил женщину, переходившую дорогу. От сильного удара её отбросило метров на 50. Постращавшая погибла на месте.

Автомобиль отлетел метров на 100 к парковке возле здания городской прокуратуры, врезался в опору троллейбусной линии, после чего загорелся. Внутри находились два человека – водитель и пассажирка. Мужчину из-за руля вытащили очевидцы. С серьёзными обжогами он доставлен в больницу № 23. Женщина-пассажирка скончалась. Её обгоревшее тело долго не могли достать из машины.

ГИБДД начала административное расследование. Пока неизвестно, был ли водитель за рулем Lexus пьян.

В Екатеринбурге Lexus насмерть сбил человека и загорелся

В Екатеринбурге Lexus насмерть сбил человека и загорелся

В Екатеринбурге Lexus насмерть сбил человека и загорелся

В Екатеринбурге Lexus насмерть сбил человека и загорелсяФото: ИА «Ночные новости»

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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