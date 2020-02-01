На концерте в екатеринбургском ЭКСПО-центре неизвестные зажгли фаеры в толпе

18:55 | 19.02.2020

Фото: скриншот видео в Instagram

Вчера, 18 февраля, в ЭКСПО-центре в Екатеринбурге на концерте американской альтернативной группы Limp Bizkit на танцполе неизвестные зажгли фаеры в толпе. Об этом veved.ru рассказали зрители, пришедшие на концерт.



Зрители пожаловались в редакцию издания «Вечерние ведомости» на то, что прямо в середине зала были зажжены фаеры в толпе. Согласно постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 года, при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей.



Один из очевидцев сообщил, что организаторы не приняли никаких мер для избежания возникновения пожара: «Несмотря на угрозу для окружающих, организаторы не сделали ничего, чтобы обеспечить безопасность нескольких тысяч зрителей, находящихся в зале. А что было бы, если б фаер кинули на пол под ноги фанатов!» Екатеринбуржца тревожит, что использование фаеров прямо в толпе могло привести к серьезной трагедии.



В ЭКСПО-центре подтвердили, что никаких мер для тушения фаеров в толпе во время концерта предпринято не было ни руководством выставочника, ни организаторами, ни охраной. В комментарии veved.ru директор ЭКСПО Игорь Данилов отметил, что в центре не знают, как в здание попали фаеры. Однако он убежден, что фаеры жгли именно фанаты группы: «Они делают это по-разному: через организаторов, ещё как-то. Скажем так, они не просто через охрану идут. В принципе, наш павильон, в котором проходило это мероприятие, позволяет использовать фаеры». На слова корреспондента veved.ru о том, что использование фаеров незаконно, Данилов ответил: «Ну… запрещено законодательством …, может, не знаю тогда… Технически высота потолка это позволяет – ничего там у нас не загорится. Но это недопустимо из-за вероятности получения травм».



Отметим, что видео с инцидентом появились в социальных сетях, в том числе в Instagram. По информации нашего издания, МЧС или полицию в ЭКСПО в связи с этим инцидентом никто не вызывал.



© «Вечерние ведомости»