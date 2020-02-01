Ночью в Екатеринбурге горел склад ритуальной службы

12:11 | 10.02.2020

Фото: e1.ru

Сегодня ночью на Эльмаше горел склад похоронной службы на Шефской,5.



Прибывшая на место происшествия бригада МЧС России по Свердловской области заметила, что из здания валит густой черный дым. Очагом возгорания оказался утеплитель перекрытия. Несмотря на то, что его тушили, огонь через некоторое время снова разгорался.



В пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»