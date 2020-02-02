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09:41 | 3.02.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Неадекватный житель столицы Урала ночью разнёс свою квартиру и затопил подъезд кипятком

Минувшей ночью в пятиэтажном жилом доме на Фурманова, 52 в Екатеринбурге местный житель устроил погром в своей квартире и залил кипятком подъезд.

По словам соседей, мужчина в неадекватном состоянии разбил стёкла в своей квартире, сломал мебель, вырвал стиральную машинку и раковину. В результате его действий горячая вода залила все квартиры с третьего по первый этаж.

Позже на место происшествия приехали специалисты, которые перекрыли воду и проверили, нет ли утечки газа. Мужчину с порезами и обжогами доставили в больницу.

Неадекватный житель столицы Урала ночью разнёс свою квартиру и затопил подъезд кипятком

Неадекватный житель столицы Урала ночью разнёс свою квартиру и затопил подъезд кипятком

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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