В Екатеринбурге прошёл митинг против сноса частных домов

Сегодня, 2 февраля, более 200 екатеринбуржцев собрались в парке Чкалова, чтобы выразить протест, связанный со сносом частных жилых домов. Согласованный митинг проходил под надзором полиции.Организаторы были готовы к такому количеству людей и быстро образовали круг митингующих. Благодаря этому каждый неравнодушный собственник мог увидеть лица представителей городской администрации, которые пришли ответить на вопросы и объяснить, почему происходит вмешательство в частную собственность без участия самих собственников. Кроме того, пришедшие могли послушать выступления своих соратников, обращающихся к власти с официальной речью.Вместе с родителями, которые пришли отстаивать свои дома, были дети. Также кто-то приводил домашних животных. Поддержать жителей Юго-Западного посёлка приехали люди из других районов города.По мнению митингующих, все попытки продать застройщику территорию частного сектора являются незаконными, и никто не собирается ни отдавать, ни продавать свой дом. Негодование к администрации связано и с тем, что жителей частного сектора о сносе никто даже не предупреждал – организаторы сами узнали об этом от СМИ.Дать развёрнутый ответ и принять к сведению мнение жильцов пришёл заместитель начальника департамента по градостроительному развитию и планировке территории Алексей Черноскутов. Он пытался доказать, что дома, которые не захотят продавать, снесены не будут, и их будут обходить при строительстве, и жить в квартире или в частном доме – выбор каждого. Его речь вызвала негативную реакцию толпы.«Мы сейчас вас здесь послушали, дальше мы продолжаем работать в режиме переговорных площадок», – заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. От представителей властей большего предложения не последовало.