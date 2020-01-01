Забастовка врачей в Богдановиче дала результаты

17:38 | 31.01.2020

Фото: Урал-Информ

Профсоюз «Альянс врачей» сообщает, что забастовка врачей в Центральной районной больнице Богдановича начала давать результаты.



По результатам проверки прокуратуры выявлены нарушения СанПиНа в медицинском учреждении. В частности, речь идет о помещениях, где вынуждены работать сотрудники хозяйственно-административной части больницы. Также на экстренном совещании с заместителем губернатора принято решение о спонсировании ремонта и оснащения пищеблока.



Также в силу грубых нарушений условий работы сотрудникам прачечной оформлен простой с выплатой 2/3 зарплаты. Далее профсоюз намерен организации дополнительного профессионального образования за счет средств работодателя, согласно ТК РФ. Признаны нарушения по выплатам заработной платы сотрудников хозблока и медсестер.



Главврача больницы привлекут к административной ответственности. Представление вынесено и министру здравоохранения региона Андрею Цветкову, который сейчас должен решить вопрос с бастующими.



Напомним, инцидент произошел в декабре прошлого года, когда работники Богдановичской ЦГБ пожаловались депутату гордумы Анне Асановой на то, что в учреждении нарушаются санитарные нормы. В качестве доказательства предоставили фото и видео, на которых в прачечной развешано свежевыстиранное белье, покрытое пятнами и разводами. После серии скандальных публикаций о нарушениях трудового законодательства и санитарных норм в ЦРБ Богдановича усилилось административное давление на «стукачей». 27 января около 15 сотрудников хозяйственного блока - прачечной, пищеблока и инженерной службы - объявили, что готовы начать бессрочную забастовку из-за ужасных условий труда и низких зарплат.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»