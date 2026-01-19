Росгвардия забрала у свердловчан четыре тысячи единиц оружия за прошлый год

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В 2025 году в Свердловской области у граждан изъяли более 4 тысяч единиц оружия. Почти три тысячи из них забрали из-за нарушений со стороны самих владельцев, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.По данным ведомства, самая частая причина стали просроченные разрешения. Из примерно 1,3 тысячи административных протоколов около 92% составлены именно за несвоевременную перерегистрацию оружия.В Росгвардии отмечают, что на учёте остаются владельцы, у которых срок действия разрешительных документов уже истёк, но заявления на продление или отказ от оружия поданы не были. Отмечается, что проверить сроки документов можно через личный кабинет на портале госуслуг или в специальной государственной системе учёта оружия.Ведомство также напомнило об ответственности за утрату или кражу оружия. В таких случаях владелец обязан в течение суток сообщить об этом в полицию или Росгвардию. Нарушение правил хранения может закончиться штрафом, изъятием оружия и лишением права на его хранение и ношение. Если же небрежность привела к тяжким последствиям, предусмотрена уголовная ответственность.Отдельно в Росгвардии подчеркнули, что после смерти владельца оружие и боеприпасы должны быть переданы в полицию, чтобы они не попали в незаконный оборот. Уже после оформления наследства родственники могут либо продать оружие, либо оформить его на себя при наличии необходимых разрешений.В ведомстве добавляют, что чаще всего оружие попадает в криминальную среду именно из-за халатного отношения владельцев и несоблюдения правил хранения и ношения.Мероприятие для возрастной категории 18+