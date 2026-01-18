Снег и морозы сохранятся в Свердловской области до конца января

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В ближайшие дни в Свердловской области сохранится облачная погода с прояснениями и местами небольшим снегом. Температура будет колебаться от умеренных до сильных морозов, особенно в ночные часы. Прогноз опубликовал Уралгидрометцентр.по региону ожидается юго-западный и западный ветер скоростью 2–7 метров в секунду. Ночью температура опустится до −18…−23°, при прояснениях до −25…−30°. Днём столбики термометров покажут −13…−18°. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируют, ночью около −21°, днём до −15°.характер погоды существенно не изменится. Сохранится облачность с прояснениями и местами небольшой снег, ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Ночью по области ожидается −18…−23°, при прояснениях до −25…−30°, днём −12…−17°. В Екатеринбурге без существенных осадков, температура ночью около −19°, днём −13°.ночные температуры станут немного выше, в пределах −12…−17°, при прояснениях до −20…−25°, днём ожидается −9…−14°, на крайнем севере до −19°. В Екатеринбурге осадки маловероятны, ночью около −13°, днём −10°.в регионе прогнозируют небольшой, днём местами умеренный снег и южный ветер 4–9 метров в секунду. Температура ночью составит −12…−17°, днём −6…−11°, на крайнем севере ночью до −18…−22°, днём −16…−18°. В Екатеринбурге ночью ожидается небольшой снег и около −13°, днём умеренный снег и до −7°.