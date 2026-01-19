Спасатели предупредили об аномальных морозах в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

26 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на семь градусов. В отдельных районах столбики термометров могут опуститься до -28 °C. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В ведомстве отмечают, что резкое похолодание повышает риск переохлаждений, обморожений и осложнений на дорогах. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и сократить время пребывания на улице, особенно в утренние и вечерние часы.В МЧС России по Свердловской области также напоминают, что при возникновении происшествий и необходимости экстренной помощи следует обращаться по телефонам «101» и «112».