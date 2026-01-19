Возрастное ограничение 18+
Спасатели предупредили об аномальных морозах в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
26 января в Свердловской области ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на семь градусов. В отдельных районах столбики термометров могут опуститься до -28 °C. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.
В ведомстве отмечают, что резкое похолодание повышает риск переохлаждений, обморожений и осложнений на дорогах. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и сократить время пребывания на улице, особенно в утренние и вечерние часы.
В МЧС России по Свердловской области также напоминают, что при возникновении происшествий и необходимости экстренной помощи следует обращаться по телефонам «101» и «112». Мероприятие для возрастной категории 18+
В ведомстве отмечают, что резкое похолодание повышает риск переохлаждений, обморожений и осложнений на дорогах. Жителям рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и сократить время пребывания на улице, особенно в утренние и вечерние часы.
В МЧС России по Свердловской области также напоминают, что при возникновении происшествий и необходимости экстренной помощи следует обращаться по телефонам «101» и «112». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ожидается похолодание до –38 градусов
19 января 2026
19 января 2026
Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
20 января 2026
20 января 2026