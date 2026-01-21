В Туринске пьяный водитель ударил инспектора ДПС и обматерил его

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Туринске перед судом предстанет 28-летний местный житель, которого обвиняют в применении насилия и публичном оскорблении сотрудника ДПС. Уголовное дело уже направлено в районный суд, сообщили в прокуратуре Свердловской области.По версии следствия, ночью 18 июля 2025 года мужчину остановили инспекторы ДПС. У водителя были признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили в отдел полиции для проверки и оформления административного протокола за пьяное вождение.В кабинете отдела полиции мужчина повёл себя агрессивно: он ударил инспектора рукой по голове – удар пришёлся по козырьку кепки.В прокуратуре рассказывают, что при посторонних людях водитель нецензурно выругался в адрес инспектора, публично оскорбив его.Свою вину мужчина признал полностью. Его обвиняют по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти. Дело будет рассматривать Туринский районный суд. Мероприятие для возрастной категории 18+