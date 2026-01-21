Возрастное ограничение 18+
В Туринске пьяный водитель ударил инспектора ДПС и обматерил его
Фото: Вечерние ведомости
В Туринске перед судом предстанет 28-летний местный житель, которого обвиняют в применении насилия и публичном оскорблении сотрудника ДПС. Уголовное дело уже направлено в районный суд, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, ночью 18 июля 2025 года мужчину остановили инспекторы ДПС. У водителя были признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили в отдел полиции для проверки и оформления административного протокола за пьяное вождение.
В кабинете отдела полиции мужчина повёл себя агрессивно: он ударил инспектора рукой по голове – удар пришёлся по козырьку кепки.
В прокуратуре рассказывают, что при посторонних людях водитель нецензурно выругался в адрес инспектора, публично оскорбив его.
Свою вину мужчина признал полностью. Его обвиняют по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти. Дело будет рассматривать Туринский районный суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
По версии следствия, ночью 18 июля 2025 года мужчину остановили инспекторы ДПС. У водителя были признаки алкогольного опьянения, поэтому его доставили в отдел полиции для проверки и оформления административного протокола за пьяное вождение.
В кабинете отдела полиции мужчина повёл себя агрессивно: он ударил инспектора рукой по голове – удар пришёлся по козырьку кепки.
В прокуратуре рассказывают, что при посторонних людях водитель нецензурно выругался в адрес инспектора, публично оскорбив его.
Свою вину мужчина признал полностью. Его обвиняют по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти. Дело будет рассматривать Туринский районный суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Кировградском районе 19-летний водитель снегохода задержан с рекордным уровнем алкоголя
18 января 2026
18 января 2026
Оставившего надпись на символе воинской славы обвиняют в реабилитации нацизма в Новоуральске
23 января 2026
23 января 2026