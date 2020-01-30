Варламов назвал мэра Екатеринбурга диванным генералом

23:08 | 30.01.2020

Фото:Екатеринбург.рф

Блогер Илья Варламов высмеял мэра Екатеринбурга Александра Высокинского из-за слов главы города об электробусах.



«Иногда к войне готовятся чиновники! Тут у нас появился новый диванный генерал — глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Правильно! А если завтра война? Как на ваших трамваях и троллейбусах людей эвакуировать? Как заводы вывозить?» - написал Варламов в своем блоге.



Стоит напомнить, что недавно Высокинский заявил, что город будет продолжать работать с дизельными и газовыми машинами, так как в случае ЧП сотни людей не смогут эвакуироваться на электробусах.



Добавим, что также Варламов в шутку предложил несколько вариантов «военной урбанистики»: «Только дизельный транспорт! Маршрутки или ПАЗики! Они идеально подходят для эвакуации населения и переброски войск», «Никаких общественных пространств — люди должны на заводах танки строить, желательно в две смены, а не гулять и отдыхать», или «Надо скорее снести все памятники архитектуры. Вы же не хотите, чтобы в случае чего врагам досталось наше культурное наследие?».







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»