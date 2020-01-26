В Екатеринбурге планируется бунт водителей скорой помощи

10:45 | 27.01.2020

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге водители скорой медицинской помощи планируют устроить бунт в ночь с 31 января на 1 февраля. Почти 70 человек пытаются привлечь внимание руководства.



Сейчас водители официально трудоустроены в московском компании, что дает возможность работникам уйти на больничный, в отпуск, получать зарплату. В скором времени многим из них придется оформить на себя ИП и работать в режиме аутсорсинговой компании – на себя. Такая реформа не только лишит водителей привилегий человека трудоустроенного, но и добавит новых обязательств: налог плати за себя сам, на пенсию особо не рассчитывай.



Водители отмечают, что на аутсорсинг планируется отправить 37 «скорых». Они обеспокоены, что вынуждены будут нести ответственность за состояние больного, которого будут перевозить: «бизнес бизнесом, а людей не вернуть обратно», – высказывается один из работников.



Акция протеста направлена, в первую очередь, на привлечение внимания работодателя: водители нуждаются в заключении трудового договора, сохранении соцпакета и повышении зарплаты. Индексированная зарплата водителя скорой помощи составляет на 2020 год 22 тысячи рублей. Переход на аутсорсинг лишит работника этих денег.



Сейчас в Екатеринбурге тринадцать станций скорой медицинской помощи. Три из них уже работают на аутсорсинге. Еще две скоро переведут на эту систему. Старая компания 1 февраля забирает свой автопарк «газелей», новая предоставляет автомобили марки Ford: 32 будут выезжать на вызовы, еще пять — резервные. Часть из них уже приехала в Екатеринбург.



Прибегнуть к аутсорсингу пришлось, по словам главного врача Станции скорой помощи Екатеринбурга Игоря Пушкарева, из-за недостатка автомобилей. Главврач отмечает, что сейчас Екатеринбург укомплектован скорыми только на 70%. При этом он уверен, что бунт водителей не скажется на работе СПМ и на линию выйдет такое же количество работников, как и всегда. В Екатеринбурге аутсорсинг автомобилей скорой помощи внедрен на трех подстанциях из 13. Это 18 бригад скорой помощи, которые выезжают на вызовы на машинах и с водителем компании-аутсорсера. То есть о том, что "все подстанции" в ночь на 1 февраля встанут по каким-либо причинам (если таковые будут), нельзя рассуждать даже теоретически. Никакого бунта водителей скорой помощи в Екатеринбурге нет и быть не может. 1 февраля новая компания-аутсорсер обязана вывести свои автомобили на линию, это условия контракта. Будут ли от данной компании работать водители, которые работали у предыдущего аутсорсера - это вопрос трудовых взаимооотношений между водителями и компанией. На качестве и доступности медицинской помощи для жителей города это никоим образом не скажется.



Несмотря на это сами водители отмечают, что выход на работу коллег из аутсорсинга снизит качество услуг упадет в десятки раз: водители откажутся ездить с проблесковыми маяками, на срочность, будет дичайшая текучка, постоянные забастовки, – делятся бунтующие.



Эксперимент с переводом машин скорой на аутсорсинг на своей пресс-конференции похвалил Евгений Куйвашев. Еще он анонсировал повышение зарплат врачам и фельдшерам экстренной медицинской службы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»