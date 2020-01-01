Новости дня
13:37 | 23.01.2020
Екатеринбург откроет год домашнего чемпионата Европы по самбо юношеским первенством России
Ожидается, что на турнире в уральской столице возьмут старт более 700 человек. Из-за столь большого числа участников соревновательную программу решено было увеличить с традиционных трех до четырех дней.
Свердловская школа самбо будет представлена на первенстве России коллективом из более 30 юношей и девушек. Большая часть заслужила это право, попав в число призеров на декабрьском первенстве УрФО, которое также проходило в Екатеринбурге. Кроме того, команда Свердловской области получила возможность сделать дополнительную заявку как хозяйка соревнований.
Костяк нашей сборной составили воспитанники Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы – их 13 человек. Подготовку к ответственному турниру они проходили на базе «Гранатовая бухта» под Верхней Сысертью, где на протяжении уже многих лет свердловские самбисты набираются сил перед самыми важными соревнованиями.
По словам старшего тренера сборной Свердловской области и главного тренера КС УГМК Александра Мельникова, всего через сборы прошло около 70 человек. Не побоялись пригласить даже будущих соперников из соседних регионов, например, Курганской области и ХМАО.
«Это оптимальное количество, чтобы наиболее эффективно построить тренировочный процесс, организовать работу в парах в своих весовых категориях, проводить спарринги и так далее», - делится секретами подготовки Александр Мельников.
«Наши старшие товарищи, чемпионы мира и Европы, задали настолько высокую планку, что нам нужно выкладываться больше, чем на сто процентов, чтобы не подвести их, наших тренеров, не уронить честь клуба», - говорит Александр Канатчиков из КС УГМК, который намерен повторить свой прошлогодний успех и вновь подняться на первую ступеньку пьедестала юношеского первенства.
Напомним, что первенство России среди юношей и девушек открывает для Екатеринбурга большой спортивный год, главным событием которого станет в мае чемпионат Европы по самбо.
Регламент и расписание турнира — здесь.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:18 | 23.01.2020
В Екатеринбурге снова отклонили проект Генплана
16:17 | 23.01.2020
Страховая компания оплатила челябинцам ущерб за затопление
15:42 | 23.01.2020
Прикамские законодатели предложили защитить «зеленый пояс»
15:36 | 23.01.2020
Депутаты Прикамья приняли поправки в Перечень строительных объектов
15:30 | 23.01.2020
В Екатеринбурге стартовали учения ЦВО
15:30 | 23.01.2020
Изменения в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Прикамье одобрены в первом чтении
15:26 | 23.01.2020
В Пермском крае утверждена денежная выплата ко Дню Победы
15:24 | 23.01.2020
Краевые парламентарии обсудили ключевые задачи реализации нацпроектов в сфере здравоохранения
15:15 | 23.01.2020
Депутаты Законодательного собрания Пермского края оценили реализацию инвестпроектов
15:06 | 23.01.2020
В Свердловской области инспекторы рыбоохраны изъяли более 60 орудий лова
14:40 | 23.01.2020
Руководители территориальных ОВД Свердловской области приехали в Екатеринбург на «разбор полетов»
14:24 | 23.01.2020
В Свердловской области на производстве погибли два автомойщика
13:58 | 23.01.2020
В Нижнем Тагиле «ГАЗель» сбила двух детей
13:37 | 23.01.2020
Екатеринбург откроет год домашнего чемпионата Европы по самбо юношеским первенством России
13:35 | 23.01.2020
Библиотека имени Белинского в Екатеринбурге начинает проводить серию лекций «75 минут о войне»
12:57 | 23.01.2020
Рослесхоз определился с лесничествами, где в 2020 году будут следить за незаконными рубками из космоса
12:56 | 23.01.2020
Количество платных парковок в Екатеринбурге увеличится в два раза
12:40 | 23.01.2020
В параде Победы в Екатеринбурге примут участие иностранные военные
12:28 | 23.01.2020
В Екатеринбурге продолжают тушить несанкционированную свалку на Уралмаше
12:19 | 23.01.2020
В Екатеринбурге проверяют здания суда, школ и детсадов из-за сообщений о минированиях
12:09 | 23.01.2020
За год в Екатеринбурге высадили более 5,5 тысячи деревьев
11:18 | 23.01.2020
Завершилось расследование дела о ДТП с Андреем Косиловым на Урале
10:55 | 23.01.2020
Причину смерти подростка из Арамиля выясняет СК
10:23 | 23.01.2020
Исполняющим обязанности председателя правительства Пермского края назначена Ольга Антипина
10:21 | 23.01.2020
На замену трубопровода в Екатеринбурге потратят 57 миллионов
10:11 | 23.01.2020
Защитники крымских львов выйдут на пикет в Екатеринбурге
09:49 | 23.01.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о строительстве многоквартирников в коллективных садах
09:44 | 23.01.2020
К весне в Екатеринбурге изменятся два трамвайных маршрута
09:24 | 23.01.2020
В Екатеринбурге машину директора УК разбили топором