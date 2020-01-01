В Верхней Пышме пропал молодой человек, который нуждается в медицинской помощи

17:19 | 21.01.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поиска 19-летнего Евгения Александровича Проскурнина. Он ушел из дома 12 декабря 2019 года и не вернулся.



Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза. В качестве особой приметы указан шрам над губой.



На момент пропажи был одет в белую куртку с зелеными рисунками, черные лыжные штаны, оранжево-серые ботинки, черную шапку с салатовой полоской. Также при нем был черно-голубой рюкзак с надписью «КВ+».



Отмечается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи. Также предполагается, что он мог уехать в столицу страны.



Если вам что-либо известно о местонахождении Евгения Александровича, просим позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете передать информацию инфоргу поискового отряда «Лиза Алерт» Надежде 8-965-513-24-96.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»