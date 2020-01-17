15:15 | 19.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

За ночь с 18 на 19 января в крещенских купаниях поучаствовали 49 тысяч свердловчан. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, купания проходят на 147 водоемах. Безопасность на местах купания обеспечивают дежурные медики, спасатели и полиция.



Также спасатели патрулируют территории, чтобы найти несанкционированные купели – таких пока обнаружено не было. Происшествий на водоёмах на данный момент не зафиксировано.



Напомним, что из-за тёплой зимы от купелей пришлось отказаться в Артемовском, Красноуральске, Верхней Пышме и Верхнем Дуброво. В Екатеринбурге же было оборудовано 18 купелей и три иордани.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»