В Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд

13:43 | 15.01.2020

Фото: Екатерины Салтыковой

Всех сотрудников Арбитражного суда Свердловской области, который находится в центре Екатеринбурге, сегодня, 15 января, снова эвакуируют. Об этом рассказали очевидцы происходящего.



По словам свидетелей, на место уже приехали сотрудники полиции и ФСБ, а парковку полностью перекрыли. Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил информацию и пообещал прокомментировать ситуацию позже, по итогам проверочных мероприятий.



Добавим, что это уже не первый случай «минирование» Арбитражного суда. Так, в прошлом месяце произошло сразу три похожих ситуации.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»