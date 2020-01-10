В Екатеринбурге с крыши многоэтажки сошел снег на бабушку-инвалида

18:53 | 12.01.2020

Фото: n1.ru

В Екатеринбурге в жилом комплексе Западный произошло падение снега с крыши дома №9 по улице Очеретина на пенсионерку-инвалида. В настоящее время пострадавшая находится на лечении в ГКБ №36.



Инцидент произошел еще 6 января, в настоящее время по факту схода снега прокуратура проводит проверку. Надзорное ведомство запросило документацию в УК «Квартал», которая занимается обслуживанием жилфонда в ЖК.



В случае, если в ходе проверки будет установлена вина сотрудников УК, то материалы для принятия процессуального решения будут направлены в следственные органы. Ранее по аналогичным фактам уже возбуждались уголовные дела по ст.238 УК РФ («Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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