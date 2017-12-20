Из-за пожара жильцы трехэтажки в Екатеринбурге чуть не остались без крова

21:37 | 10.01.2020

Фото: yandex.ru/images

Сегодня вечером в Екатеринбурге загорелся магазин электроинструментов в трехэтажном доме на улице Студенческой, 4а. Из-за пожара люди, проживающие в трехэтажке, чуть не лишились своего жилья.



Пожар на Втузгородке вспыхнул примерно в 19:00. Горящее здание покинули 10 местных жителей. Прибывшие спасатели справились с огнем за 20 минут. К счастью, люди в результате пожара не пострадали.







Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов приехали 17 спасателей на четырех спецмашинах. Пожар локализовали уже в 19:16, а еще через шесть минут погасили открытый огонь и начали поливку и разбор сгоревших конструкций.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»