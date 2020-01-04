В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу в подъезде жилого дома

20:21 | 6.01.2020

Фото: mk.ru

Сегодня в Екатеринбурге в подъезде жилого дома по адресу Победы, 37 произошёл конфликт между соседями, в ходе которого один из них открыл стрельбу.



Мы обратились за комментарием к очевидцу инцидента: «Я услышала ругань в подъезде – мужчина из соседней квартиры кричал на соседку из-за того, что она, якобы, сильно хлопала дверью. Завязалась перепалка, и в итоге мужчина выстрелил». По словам очевидца, конфликт начался примерно в 18:40,а выстрел последовал через 10 минут.



На место происшествия приехали полицейские. «Вечерние ведомости» обратились за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»