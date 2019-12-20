Свердловские росгвардейцы вернулись из служебной командировки на Северном Кавказе

13:40 | 21.12.2019

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сводный отряд Управления Росгвардии по Свердловской области прибыл в Екатеринбург из служебной командировки на Северном Кавказе, где он находился три месяца. Находясь в командировке, росгвардейцы выполняли задачи по охране правопорядка, обеспечению общественной безопасности, а также принимали участие в проведении спецмероприятий.



Личный состав вернулся без потерь, выполнив все поставленные боевые задачи в полном объеме. Сегодня ранним утром на перроне железнодорожного вокзала Екатеринбурга пассажирский поезд встречал начальник Управления Росгвардии по Свердловской области генерал-майор полиции Константин Шуршин.



«Поздравляю вас с возвращением на родную землю», - отметил генерал-майор полиции Константин Шуршин.



Самыми теплыми объятиями и искренними улыбками сотрудников спецназа Росгвардии встретили их жены и дети, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

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