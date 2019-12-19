В Екатеринбурге по проспекту Космонавтов разлилась холодная вода

20:01 | 19.12.2019

Фото: Е1

Проспект Космонавтов в Екатеринбурге залило холодной водой. Как сообщили в Водоканале, это произошло из-за утечки в районе Космонавтов, 6.



Как рассказали очевидцы порталу Е1, сейчас в воде все трамвайные пути. Если вода замерзнет, то транспорт может сойти с рельсов.



В Водоканале добавили, что сейчас на месте работает бригада. Она на некоторое время отключит холодное водоснабжение и будет заниматься устранением аварии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»