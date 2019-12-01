В Екатеринбурге замгубернатора и представитель посольства Италии в РФ обсудили организацию ИННОПРОМА-2020

19:49 | 11.12.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В уральской столице первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и директор отдела по развитию торгового обмена Посольства Итальянской Республики в Российской Федерации (ИЧЕ) Франческо Пенсабене сегодня, 11 декабря, провели встречу, на которой обсудили вопросы, связанные с проведением в Екатеринбурге выставки ИННОПРОМ-2020.



Орлов отметил, что одной из главных задач сейчас является привлечение широкого круга итальянских компаний и подготовка мероприятий выставки. По словам Пенсабене, особый интерес для итальянской стороны представляет выстраивание отношений в сфере высоких технологий.



Следует добавить, что в присутствии Орлова сегодня также был подписан договор о сотрудничестве между гендиректором Корпорации развития Среднего Урала Максимом Прачиком и президентом некоммерческого партнерства «Содействие и защита интересов итальянских предприятий «Джим-Унимпреза» Джорджио Каллегари.



Кроме того, сегодня была открыта пятая регулярная встреча бизнеса «Investors’ Talks. Сотрудничество с Италией 2020».

Добавим, что Италия, по итогам 2018 года, заняла 11 место среди стран торговых-партнеров Свердловской области.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»