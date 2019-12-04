В Екатеринбурге оперативники УЭБиПК ликвидировали цех, где на просроченных продуктах меняли маркировку

В Екатеринбурге на Вторчермете в настоящее время проходит спецоперация силовиков по пресечению деятельности консервного цеха. Как стало известно veved.ru, неустановленные лица приобретали оптовые партии просроченной продукции – рыбных консерв, тушенки, сгущенного молока. Впоследствии, в цехе на Новинской, 3а, она перемаркировывалась, ставилась более свежая дата изготовления, после чего направлялась на продажу в торговые точки.Выйти на след «коммерсантов» удалось в результате оперативной разработки сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области. Также на месте спецоперации присутствуют сотрудники Управления по вопросам миграции полицейского главка и Россельхознадзора. Мероприятие проходит при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии.На месте задержано около десяти мигрантов из Средней Азии.