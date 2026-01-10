На озере Балтым планируют построить термальный комплекс с апарт-отелем за более чем 1 млрд рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На озере Балтым планируют создать круглогодичный термальный комплекс с апарт-отелем, рассчитанным на 400 гостей. Стоимость строительства превысит один миллиард рублей, сообщил департамент информационной политики региона со ссылкой на губернатора Дениса Паслера.К 2028 году в апарт-отеле «Балтымские термы» планируют создать около 80 номеров. При проектировании комплекса предполагается использовать элементы промышленного Урала с элементами неорусского стиля. В проекте также предусмотрены малахитовый хаммам и медная баня, а оформление интерьеров планируется с отсылками к местному колориту.Соглашение о реализации проекта было подписано в рамках выставки ИННОПРОМ-2025. Проект реализует компания «Березовая роща» при сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.