Более 3,5 тысячи детей занимаются в спорткомплексе «Калининец» в Екатеринбурге

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В спортивном комплексе Калининец в Екатеринбург, который был основан в 1966 году и сегодня, 19 января, отмечает 60 лет со дня создания, физкультурой и спортом занимаются более 5,5 тысячи человек, из них около 3,5 тысячи — дети. Об этом сообщили в учреждении.По данным спорткомплекса, занятия проходят на базе восьми спортивных школ и профильных отделений. В течение года на территории объекта проводится более 100 соревнований различного уровня — от региональных до всероссийских.Спортивный комплекс «Калининец» находится в муниципальной собственности с 1994 года. Отмечается, что в последние годы объект прошёл поэтапную реконструкцию, в рамках которой были обновлены стадионы и построены новые спортивные объекты, включая ледовую арену и лыжероллерную трассу. Мероприятие для возрастной категории 18+