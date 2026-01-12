Возрастное ограничение 18+
Более 3,5 тысячи детей занимаются в спорткомплексе «Калининец» в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В спортивном комплексе Калининец в Екатеринбург, который был основан в 1966 году и сегодня, 19 января, отмечает 60 лет со дня создания, физкультурой и спортом занимаются более 5,5 тысячи человек, из них около 3,5 тысячи — дети. Об этом сообщили в учреждении.
По данным спорткомплекса, занятия проходят на базе восьми спортивных школ и профильных отделений. В течение года на территории объекта проводится более 100 соревнований различного уровня — от региональных до всероссийских.
Спортивный комплекс «Калининец» находится в муниципальной собственности с 1994 года. Отмечается, что в последние годы объект прошёл поэтапную реконструкцию, в рамках которой были обновлены стадионы и построены новые спортивные объекты, включая ледовую арену и лыжероллерную трассу.
