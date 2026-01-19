Свердловская область стала лидером Урала по спросу на специалистов с навыком работы с нейросетями

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Екатеринбург стал лидером Урала по спросу на специалистов с навыками работы с нейросетями, а самые высокие зарплаты таким кандидатам в 2025 году предлагали в Челябинской области.Аналитики hh.ru проанализировали вакансии, в которых работодатели указывали навык работы с нейросетями как обязательный или желаемый, и выяснили, в каких регионах Урала этот компетенция была наиболее востребована по итогам 2025 года.По данным платформы, за год в России было открыто более 8 тыс. вакансий с требованием навыков работы с нейросетями. На регионы Урала пришлось около 7% от общего числа таких предложений.По сравнению с 2024 годом спрос на специалистов с этим навыком в целом по стране вырос на 35%. В Уральском федеральном округе динамика оказалась выше – количество таких вакансий увеличилось на 49% год к году. Наиболее заметный рост зафиксирован в Челябинской области, где число вакансий с упоминанием нейросетей выросло на 134%. В Свердловской области прирост составил 90%. В остальных регионах Урала существенных изменений уровня спроса аналитики не отметили.Свердловская область стала основным потребителем кадров с навыками работы с нейросетями в УрФО – на нее пришлось 56% всех подобных вакансий. На втором месте оказалась Челябинская область с долей 33%, на третьем – Тюменская область (10%). Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (4%), Курганская область (1%) и Ямало-Ненецкий автономный округ, где доля составила менее 1%.Чаще всего интерес к использованию нейросетей в 2025 году проявляли компании из сфер «Маркетинг, реклама, PR» – 23% вакансий, «Информационные технологии» – 20% и «Искусство, развлечения, массмедиа» – 12%. В десятку направлений также вошли продажи, обслуживание клиентов, финансы и бухгалтерия, а также стратегия, инвестиции и консалтинг.Всего за год навык работы с нейросетями упоминался в вакансиях по 102 профессиям. Наиболее часто он встречался в предложениях для дизайнеров и художников – 11% вакансий, менеджеров по маркетингу – 8%, SMM- и контент-менеджеров, копирайтеров, редакторов и корректоров – по 7%. Также этот навык востребован у программистов и разработчиков – 6%, менеджеров по продажам и работе с клиентами, финансовых и инвестиционных аналитиков, а также помощников руководителей – по 4%.Самые высокие медианные зарплатные предложения для специалистов со знанием нейросетей в 2025 году были зафиксированы в Челябинской области – 116,5 тыс. рублей. В Свердловской области медиана составила 93 тыс. рублей, в Тюменской области – 78 тыс. рублей. В Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель достигал 52,9 тыс. рублей.По данным hh.ru, навык работы с нейросетями продолжает быстро набирать популярность у работодателей, особенно в регионах с развитой промышленной и креативной экономикой. Мероприятие для возрастной категории 18+