В Свердловской области объём просроченной ипотеки вырос на 110% и превысил 4,9 млрд рублей

Объём просроченной ипотечной задолженности на рынке готового жилья в Свердловской области по итогам 11 месяцев 2025 года составил 4,933 млрд рублей. Рост по сравнению с началом года достиг 110%, следует из данных исследования коллекторского агентства «Долговой Консультант».Прирост проблемной ипотеки в регионе за январь–ноябрь составил 2,345 млрд рублей. Доля Свердловской области в общем объёме просроченной ипотечной задолженности по стране оценивается в 1,00%.В целом по России объём ипотечных неплатежей сроком более 90 дней на рынке готового жилья к началу декабря 2025 года достиг 183,47 млрд рублей. За 11 месяцев показатель вырос на 94,1 млрд рублей, или на 105%. Для сравнения, за весь 2024 год рост составил 31,7 млрд рублей.«Темпы прироста проблемной задолженности по ипотеке в 2025 году в денежном выражении оказались в три раза выше, чем по итогам 2024 года – 94 млрд против 32 млрд рублей», – заявил генеральный директор агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.По данным исследования, резкий рост просроченной ипотеки связан с сокращением объёмов передачи проблемных портфелей коллекторам, а также с активным использованием «обратной» ипотеки в 2023–2024 годах, когда заёмщики брали кредиты под залог уже имеющегося жилья. Мероприятие для возрастной категории 18+