Мужчину через суд в Тавде отправили на лечение туберкулёза

В Тавде суд по иску городской прокуратуры решил принудительно госпитализировать местного жителя с активной формой туберкулёза.По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина 1986 года рождения болен туберкулёзом и долгое время избегал лечения, из-за чего представлял опасность для себя и окружающих.В надзорном ведомстве отмечают, чтобы снизить риск распространения инфекции, прокуратура обратилась в суд. Суд иск поддержал и обязал направить мужчину в специализированную противотуберкулёзную больницу.Ход исполнения решения находится на контроле надзорного ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+