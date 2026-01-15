Возрастное ограничение 18+
Мужчину через суд в Тавде отправили на лечение туберкулёза
Фото: Вечерние ведомости
В Тавде суд по иску городской прокуратуры решил принудительно госпитализировать местного жителя с активной формой туберкулёза.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчина 1986 года рождения болен туберкулёзом и долгое время избегал лечения, из-за чего представлял опасность для себя и окружающих.
В надзорном ведомстве отмечают, чтобы снизить риск распространения инфекции, прокуратура обратилась в суд. Суд иск поддержал и обязал направить мужчину в специализированную противотуберкулёзную больницу.
Ход исполнения решения находится на контроле надзорного ведомства.
