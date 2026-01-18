В Свердловской области ожидается похолодание до –38 градусов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области на новой рабочей неделе похолодает до минус 38 градусов, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.19 января прогнозируется облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, днём юго-восточный, 2–7 м/с. Температура воздуха ночью составит –12…–17 градусов, на севере и востоке до –22, на крайнем севере до –27 градусов, днём –10…–15, на севере до –20 градусов. В Екатеринбурге ожидается небольшой снег, ночью –13, днём –11 градусов.20 января будет облачно, небольшой снег, ночью местами умеренный. Ветер восточный, 2–7 м/с. Температура ночью –16…–21 градус, на севере до –26, днём –13…–18, на севере до –23 градусов. В Екатеринбурге прогнозируется небольшой снег, ночью –17, днём –14 градусов.21 января ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, 3–8 м/с. Температура ночью –22…–27 градусов, при прояснениях до –32, днём –20…–25, на севере до –30 градусов. В Екатеринбурге ночью ожидается до –23, днём около –21 градуса, возможен небольшой снег.22 января установится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с. Температура ночью –28…–33 градуса, на крайнем севере до –38, днём –24…–29 градусов. В Екатеринбурге осадки не прогнозируются, ночью температура опустится до –29, днём ожидается около –25 градусов.