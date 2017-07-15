В Екатеринбурге состоялся российский форум «Здоровье семьи»

19:35 | 26.11.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В уральской столице на площадке Областного центре реабилитации инвалидов прошел российский форум «Здоровье семьи», посвященный 20-летию Специальной Олимпиады России, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



На форуме встретились тренеры Специального Олимпийского комитета региона и руководители отделений, представители учреждений образования, спорта, здравоохранения и социальной политики и родители детей с особенностями ментального развития. Они обсудили вопросы развития и поделились практиками, которые лягут в основу развития движений по всей России. Участники форума также получили уникальную методическую базу, составленную экспертами по взаимодействию с особыми детьми.



Отметим, что основной задачей Специальной олимпиады является привлечение людей с нарушенным интеллектом к занятиям спортом по специальным олимпийским программам. Благодаря этому у них повышаются физические способности и социальная адаптация. По словам президента Специального Олимпийского комитета Свердловской области, вице-спикера Законодательного собрания региона Владимира Власова, в Свердловской области Специальная Олимпиада реализует мероприятия по 19 видам спорта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»