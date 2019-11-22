Верхнепышминские самбисты выиграли Кубок России

17:18 | 25.11.2019

Сразу двое самбистов верхнепышминского УГМК выиграли Кубок России по самбо, который прошел в нижегородском Кстово.



Обладателями почетного трофея, а вместе с ним и путевки на Кубок мира следующего года стали Рамед Гукев (до 74 кг) и Альсим Черноскулов (до 100 кг). У их одноклубников Владимира Гладких (до 57 кг) и Дмитрия Торгашова (до 100 кг) – серебряные медали, «бронза» - на счету еще четырех верхнепышминцев: Валерия Соронокова (до 52 кг), Аймергена Аткунова (до 57 кг), Евгения Сухомлинова (до 68 кг) и Дениса Суханова (до 82 кг).



Отметим, что оправившийся от травмы Гукев и самый титулованный уральский самбист Черноскулов продемонстрировали отличную форму в преддверии стартующего в мае 2020 года чемпионата Европы в Екатеринбурге.

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