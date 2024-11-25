В Нижнетагильском музее появились тактильные копии картин для незрячих посетителей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Нижнетагильский музей изобразительных искусств представил тактильные копии пяти произведений из своей коллекции. Проект реализован благодаря победе в грантовом конкурсе программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Первые инклюзивные экскурсии уже прошли для незрячих гостей, но познакомиться с новыми экспонатами может любой желающий. Об этом сообщает Информационный портал Свердловской области.Музей подготовил особые экскурсии: посетителям предлагают надеть чёрные маски, чтобы погрузиться в мир тактильных ощущений. Заведующая отделом по работе с посетителями Дарья Алексеева рассказала, что на таких экскурсиях задействуют и другие органы чувств. Например, добавлены ароматы, связанные с произведениями, такие как запах ладана для икон, а также звуковые эффекты — шум моря или звуки механизмов.Тактильные модели созданы для произведений «Красная палата» Андрея Рябушкина, «Пила» Якова Паина, «Мыс Фиолент близ Севастополя» Василия Верещагина, «Святое семейство», приписываемого Рафаэлю, и иконы «Тихвинская Богоматерь». Копии выполнены в мастерской Михаила и Ольги Шу. Все они сопровождаются информацией на шрифте Брайля и тифлокомментариями.