В Екатеринбурге организуют бесплатное тестирование на ВИЧ у Ельцин Центра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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1 декабря, в Международный день борьбы со СПИДом, у Ельцин Центра в Екатеринбурге откроется мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Узнать свой статус можно будет бесплатно с 14:00 до 19:00. Пункт расположится на парковке у входа со стороны кино-конференц-центра.Для тех, кто не сможет посетить мобильный пункт, в Екатеринбурге работают постоянные места тестирования. Обследование можно пройти в Областном центре СПИДа (ул. Ясная, 46) или в фонде «Новая жизнь» (ул. Авиационная, 63к1).Анонимные консультации по вопросам ВИЧ доступны по телефону горячей линии: 8 (800) 550-68-41. На звонки отвечают консультанты, врач и психолог.