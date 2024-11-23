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В Екатеринбурге полиция вновь проверила массажный салон, подозреваемый в оказании интим-услуг
Скриншот из видео: УМВД России по г. Екатеринбургу
В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска УМВД России по городу совместно с бойцами СОБР Росгвардии провели повторную проверку массажного салона для мужчин.
Как сообщает УМВД, ранее сотрудники полиции уже проверяли это заведение. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Однако, несмотря на следственные действия, салон продолжил работу, а его сотрудники, по данным правоохранителей, вновь предлагали клиентам услуги интимного характера.
Для подтверждения поступившей информации правоохранители провели проверочную закупку. В ходе оперативных мероприятий на одну из девушек составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).
Как сообщает УМВД, ранее сотрудники полиции уже проверяли это заведение. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Однако, несмотря на следственные действия, салон продолжил работу, а его сотрудники, по данным правоохранителей, вновь предлагали клиентам услуги интимного характера.
Для подтверждения поступившей информации правоохранители провели проверочную закупку. В ходе оперативных мероприятий на одну из девушек составили протокол по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»).
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