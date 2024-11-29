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В аварии, произошедшей накануне под Нижним Тагилом, появился еще один погибший
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Еще один участник ДТП, произошедшего накануне вечером на подъезде к Нижнему Тагилу, 49-летний водитель автомобиля «Хендай», скончался в больнице. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие привело к гибели двух человек.
Смертельная авария произошла 29 ноября на девятом километре дороги «Южный подъезд» к городу Нижний Тагил. По сообщению Госавтоинспекции Свердловской области, на указанном участке дороги столкнулись автомобили «Хендай» и «Фиат» — легковой автомобиль и грузовой фургон.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие привело к гибели двух человек.
Смертельная авария произошла 29 ноября на девятом километре дороги «Южный подъезд» к городу Нижний Тагил. По сообщению Госавтоинспекции Свердловской области, на указанном участке дороги столкнулись автомобили «Хендай» и «Фиат» — легковой автомобиль и грузовой фургон.
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