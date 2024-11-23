Инклюзивный проект «Простые действия» представит спектакль в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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5 декабря на театральной платформе «В Центре» в Ельцин Центре состоится премьера спектакля «Етопия».Постановку представит инклюзивный театральный проект «Простые действия», который объединяет профессиональных актёров, музыкантов, режиссёров и людей с особенностями ментального развития. Начало в 19:00, вход свободный, по предварительной регистрации.«Спектакль "Етопия" — это размышление о городе, которого нет, но который очень напоминает Екатеринбург. Исследуя нашу повседневную культуру и фокусируя внимание на предметах — больших и маленьких, историях — реальных и выдуманных, мы пытаемся ответить на простые вопросы. Как сделать город лучше? Что мы в нём любим, а что мечтаем исправить?» — рассказывают организаторы.