В Свердловской области автоинспекторы помогли водителю выбраться из сугроба

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Возле посёлка Уральский, на 41-м километре федеральной трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», экипаж ДПС оказал помощь водителю автомобиля «Лада Гранта», застрявшему в сугробе.Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Заречный» патрулировали маршрут, когда заметили машину, съехавшую в кювет. За рулём находился 52-летний мужчина, направлявшийся из Шадринска в Екатеринбург. Он пояснил, что на скользком участке дороги потерял управление, и автомобиль вместе с прицепом оказался в снежной ловушке.Инспекторы с помощью буксировочного троса и патрульного автомобиля УАЗ «Патриот» вытащили транспортное средство из сугроба, вернув водителю возможность продолжить поездку.