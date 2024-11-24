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В Свердловской области автоинспекторы помогли водителю выбраться из сугроба
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Возле посёлка Уральский, на 41-м километре федеральной трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», экипаж ДПС оказал помощь водителю автомобиля «Лада Гранта», застрявшему в сугробе.
Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Заречный» патрулировали маршрут, когда заметили машину, съехавшую в кювет. За рулём находился 52-летний мужчина, направлявшийся из Шадринска в Екатеринбург. Он пояснил, что на скользком участке дороги потерял управление, и автомобиль вместе с прицепом оказался в снежной ловушке.
Инспекторы с помощью буксировочного троса и патрульного автомобиля УАЗ «Патриот» вытащили транспортное средство из сугроба, вернув водителю возможность продолжить поездку.
Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Заречный» патрулировали маршрут, когда заметили машину, съехавшую в кювет. За рулём находился 52-летний мужчина, направлявшийся из Шадринска в Екатеринбург. Он пояснил, что на скользком участке дороги потерял управление, и автомобиль вместе с прицепом оказался в снежной ловушке.
Инспекторы с помощью буксировочного троса и патрульного автомобиля УАЗ «Патриот» вытащили транспортное средство из сугроба, вернув водителю возможность продолжить поездку.
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