В Свердловской области в результате пожара на площади 120 «квадратов» погибла женщина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За сутки в Свердловской области произошло 22 пожара, 11 из которых затронули жилой сектор. В результате происшествий пострадали 3 человека, один из которых погиб. Огнеборцам удалось спасти одного человека.В селе Малые Карзи (ГО Артинский) на улице Юбилейной огонь охватил надворные постройки и стену частного дома на площади 120 «квадратов». Пожарным удалось ликвидировать возгорание за полчаса. До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались двое жителей. В ходе тушения огня была обнаружена погибшая хозяйка дома.Также в Екатеринбурге на улице Червонной горел мусор в неэксплуатируемом здании. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, а его ликвидация заняла 41 минуту.В Горноуральском городском округе в коллективном саду №16 загорелся садовый дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар был ликвидирован за 20 минут силами 4 специалистов и 2 единиц техники.