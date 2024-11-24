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Глава СК взял на контроль проверку по инциденту с высадкой ребёнка из автобуса в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге началась проверка по факту инцидента с высадкой десятилетнего мальчика из автобуса в холодную погоду.
Как сообщает СК со ссылкой на СМИ, 28 ноября водитель общественного транспорта высадил ребенка после того, как возникли проблемы с оплатой проезда, при этом температура воздуха была ниже нуля. У мальчика также была недавно полученная травма колена.
По данному факту СУ СК России по Свердловской области инициировало процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах и принятом решении.
Как сообщает СК со ссылкой на СМИ, 28 ноября водитель общественного транспорта высадил ребенка после того, как возникли проблемы с оплатой проезда, при этом температура воздуха была ниже нуля. У мальчика также была недавно полученная травма колена.
По данному факту СУ СК России по Свердловской области инициировало процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах и принятом решении.
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