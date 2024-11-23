В Екатеринбурге на ярмарку современного искусства приглашают художников

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Арт-галерея Ельцин Центра объявила о проведении ежегодной ярмарки современного искусства ATRIUM, которая состоится 15–16 февраля 2025 года.ATRIUM станет площадкой для независимых художников, творческих объединений и профессионалов арт-индустрии. Участие для независимых авторов и объединений будет бесплатным, но с комиссией 30% от продаж. Коммерческим галереям и институциям участие платное, однако по результатам отбора жюри один из участников сможет получить бесплатный выставочный стенд.В этом году мероприятие расширяет географию: на ярмарку приглашают художников и институции не только из Екатеринбурга, но и из Перми, Уфы, Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила и других близлежащих к ним городов. Программа ATRIUM также включает лекции, дискуссии и встречи с представителями арт-сообщества.