Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

11:32 | 24.11.2019

В Екатеринбурге у капитана ФСБ в баре отобрали служебное удостоверение

В столице Урала ночью 24 ноября в баре в центре города на Малышева-8 марта у капитана ФСБ отобрали служебное удостоверение, рассказал «Вечерним ведомостям» один из посетителей питейного заведения.

По словам нашего собеседника, челябинский чекист-пограничник в компании то ли своих друзей, то ли коллег, изрядно выпив, стал вести себя крайне вызывающе, и после очередного замечания от других гостей бара, начал махать «ксивой» перед своими обидчиками, добавляя при этом: «Я закрою это заведение, вы вообще понимаете, с кем вы разговариваете». Один из тех, кто делал замечание чекисту, выхватил из рук служебное удостоверение и бросил его на пол.

Дальше случилась комедия, удостоверение «пошло по рукам». Один из раглядывающих корочку гостей бара даже успел ее сфотографировать, однако и у этого «фотографа» удостоверение чекиста долго в руках не задержалось, кто-то взял его посмотреть и удостоверение пропало из поля зрения нашего собеседника.

Очевидцы рассказывают, что дальнейшая судьба «ксивы» не ясна, а капитан погрануправления ФСБ по Челябинской области, носящий фамилию ну букву Т, пропал из виду. Вернул ли он себе документ, очевидцы события не знают.

По законодательству РФ мы не можем опубликовать фото служебного удостоверения капитана погрануправления ФСБ России по Челябинской области Т., однако оно имеется в редакции издания.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:00 | 24.11.2019
Компания подсудимого екатеринбургского депутата выиграла иск к Росгосцирку на 3,3 миллиона рублей

15:46 | 24.11.2019
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский оценил ход работ на центральных улицах

15:32 | 24.11.2019
Замначальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского предстанет перед судом

14:19 | 24.11.2019
История великой победы в лицах: в Музейном комплексе УГМК создадут масштабное фотопанно в память об участниках Великой отечественной войны

13:38 | 24.11.2019
Документы клиентов уральского банка нашли среди мусора на земле

13:00 | 24.11.2019
В Екатеринбурге погиб мужчина напавший на полицейского

11:32 | 24.11.2019
В Екатеринбурге у капитана ФСБ в баре отобрали служебное удостоверение

11:28 | 24.11.2019
Возможно, кто-то мстит: в Екатеринбурге на Уралмаше в ряде домов загорелись электрощиты

10:44 | 24.11.2019
В Екатеринбурге ВАЗ на встречке влетел в Toyota Land Cruiser. Есть пострадавший

10:24 | 24.11.2019
В Екатеринбурге зооспасатели помогли коту выбраться из-за стены в ванной

09:57 | 24.11.2019
В Екатеринбурге в серьёзном лобовом столкновении пострадал мужчина

04:39 | 24.11.2019
Жители Прикамья смогут снять налогообложение с разрушенного объекта недвижимости через МФЦ

04:38 | 24.11.2019
Глава Перми Дмитрий Самойлов проведет прием жителей в Индустриальном районе

04:32 | 24.11.2019
Горожан приглашают принять участие в Пермском краевом общественном форуме

23.11.2019

20:13 | 23.11.2019
В Екатеринбурге женщина за рулём иномарки сбила 14-летнего мальчика

18:58 | 23.11.2019
Свердловчане увидят, как Луна пройдёт мимо Меркурия и Марса

17:23 | 23.11.2019
На улицу не выйти, окно не открыть: в Юго-Западном районе Екатеринбурга запахло газом

15:49 | 23.11.2019
Пожарные водоёмы на Урале переведены на зимний режим

14:41 | 23.11.2019
На XIX съезд «Единой России» прибыла делегация Свердловской области

14:18 | 23.11.2019
Поиски пропавшей на Урале девочки продолжаются уже больше месяца

12:52 | 23.11.2019
Футбольный клуб «Урал» примет в Екатеринбурге «Спартак». Программа мероприятия

12:09 | 23.11.2019
В Екатеринбурге мощный холодный «водопад» хлынул в жилом доме на Вторчермете

11:21 | 23.11.2019
Эвакуировались 50 человек: к зданию общежития Уральской Консерватории приехали пожарные

10:56 | 23.11.2019
ХК «Автомобилист» на родном льду в Екатеринбурге встретит московский ЦСКА

09:47 | 23.11.2019
На Урале крупный пожар уничтожил жилой многоквартирный дом

09:31 | 23.11.2019
В Екатеринбурге парни на иномарке протаранили забор, бросили машину и скрылись

22.11.2019

21:41 | 22.11.2019
Школы Екатеринбурга будут переводить на пятидневное обучение в 2020 году

21:19 | 22.11.2019
В Екатеринбург из Великого Устюга прибыл Дед Мороз

19:47 | 22.11.2019
Уральскую индустриальную биеннале посетили более 115 человек

19:23 | 22.11.2019
Жителям Екатеринбурга предложили выбрать территории для первоочередного благоустройства

комментариев: 3

19:05 | 22.11.2019
Свердловчане смогут задать специалистам вопросы о ВИЧ по «горячей линии»

18:47 | 22.11.2019
В Ивделе будут судить сотрудника колонии, обвиняемого в совершении преступлений коррупционного характера

18:30 | 22.11.2019
В Зеленой роще в Екатеринбурге высадили более ста сосен и елей

18:19 | 22.11.2019
В свердловской прокуратуре произошли кадровые изменения

18:16 | 22.11.2019
Пермский край выполнил план 2019 года нацпроекта «Экология»

18:13 | 22.11.2019
Благодаря инвестиционному проекту предприятие в Прикамье увеличит объемы производства в 1,5 раза





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 