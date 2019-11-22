В Екатеринбурге у капитана ФСБ в баре отобрали служебное удостоверение

11:32 | 24.11.2019

В столице Урала ночью 24 ноября в баре в центре города на Малышева-8 марта у капитана ФСБ отобрали служебное удостоверение, рассказал «Вечерним ведомостям» один из посетителей питейного заведения.



По словам нашего собеседника, челябинский чекист-пограничник в компании то ли своих друзей, то ли коллег, изрядно выпив, стал вести себя крайне вызывающе, и после очередного замечания от других гостей бара, начал махать «ксивой» перед своими обидчиками, добавляя при этом: «Я закрою это заведение, вы вообще понимаете, с кем вы разговариваете». Один из тех, кто делал замечание чекисту, выхватил из рук служебное удостоверение и бросил его на пол.



Дальше случилась комедия, удостоверение «пошло по рукам». Один из раглядывающих корочку гостей бара даже успел ее сфотографировать, однако и у этого «фотографа» удостоверение чекиста долго в руках не задержалось, кто-то взял его посмотреть и удостоверение пропало из поля зрения нашего собеседника.



Очевидцы рассказывают, что дальнейшая судьба «ксивы» не ясна, а капитан погрануправления ФСБ по Челябинской области, носящий фамилию ну букву Т, пропал из виду. Вернул ли он себе документ, очевидцы события не знают.



По законодательству РФ мы не можем опубликовать фото служебного удостоверения капитана погрануправления ФСБ России по Челябинской области Т., однако оно имеется в редакции издания.

© «Вечерние ведомости»