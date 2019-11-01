За неуважение к власти уральскому политологу назначили штраф в десятки тысяч рублей

13:39 | 20.11.2019

Фото: страница Федора Крашенинникова в Facebook

Сегодня, 20 ноября, судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Марина Тюкова признала свердловского политолога Федора Крашенинникова виновным по административному делу о неуважении к власти. Ему назначили штраф в виде 30 тысяч рублей.



Политолог отказался признавать вину. Своё преследование он назвал попыткой давления со стороны власти на него «как на журналиста, публициста и общественного деятеля, не скрывающего своих оппозиционных взглядов». По завершении заседания Федор Крашенинников и его адвокат заявили, что собираются обжаловать решение.



Напомним, административное дело в отношении Крашенинникова было возбуждено после того, как в своем Telegram-канале, комментируя арест оппозиционера Леонида Волкова, он нецензурно обозвал российских судей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»