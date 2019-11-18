В ближайшее время в Екатеринбурге откроется каток «Юность»

14:30 | 19.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Один из самых больших катков Екатеринбурга «Юность» (Куйбышева, 32а) начнет свою работу уже 22 ноября. Пресс-служба мэрии напоминает, что площадь залитого льда составляет 12 тысяч квадратных метров.



Каток будет работать в будни с 19:00 до 22:00, в субботу - с 17:00 до 22:00, а в воскресенье – с 15:00 до 22:00.



Для посетителей организуют музыкальное сопровождение и праздничное освещение. Помимо прочего, на территории катка будут открыты теплые раздевалки, прокат и заточка коньков. Для пришедших со своим инвентарем будет работать отдельная касса и гардероб. Вход для детей до 7 лет – свободный.



Напомним, что в предстоящие выходные открывается ледовый катов в ЦПКиО им. Маяковского.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»