В Нижнем Тагиле проходит проверка по делу травмы на производстве

10:33 | 14.11.2019

Фото: resursmsk.ru

В Нижнем Тагиле прокуратура выясняет обстоятельства травмирования работника АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» на производстве.



По предварительной информации, инцидент произошел с работником рельсобалочного цеха вечером 8 ноября.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что во время проведения операции по ослаблению болта стойки ролика входного рольганга линии неразрушающего контроля оператор поста управления подал рельс с целью проверки правильности регулировки ролика, и рельс торцом ударил слесаря-ремонтника в область головы.



По предварительным данным, в результате удара мужчина получил закрытый перелом правого мыщелка затылочной кости со смещением.



На данный момент идет проверка, в ходе которой будет установлено соблюдение «ЕВРАЗ НТМК» охраны труда на предприятии. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»